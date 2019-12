Eccellenze sportive, il sindaco Carmina premia gli empedoclini

Talenti sportivi di Porto Empedocle, il sindaco Ida Carmina "chiama" tutti al palazzo comunale. In sinergia con l'assessorato allo Sport presieduto dal vice Sindaco Salvatore Urso e la Consulta Sportiva presieduta da Carmelo Di Betta, il Comune omaggiato una rappresentanza di sportivi locali distintisi per i risultati conseguiti.



Le categorie specifiche quest'oggi hanno racchiuso il calcio, la ginnastica artistica e il nuoto. Ad essere omaggiati: Giovanni Taormina, per aver portato in alto con il suo talento lo sport empedoclino indossando le maglie di Sampdoria, Alessandria, Sorrento, Como, Carrarese, Fidelis Andria, Civitanovese, Lavagnese, Scordia, Palazzolo, Licata, Paternò e Akragas.David Biancola, per aver portato in alto con il suo talento lo sport empedoclino indossando le maglie di Catania, Potenza, Bisceglie, Messina, Locri e Akragas.

Alessio Piazza, per aver portato in alto con il suo talento lo sport empedoclino indossando le maglie di Palermo e Parma.

Daniele Russi, per aver portato in alto con il suo talento lo sport empedoclino indossando le maglie di Catania e Atletico Leonzio.

Simone Sicurella, per aver portato in alto con il suo talento lo sport empedoclino indossando le maglie di Akragas, Roccella e SanCataldese. Asja Abate, per aver portato in alto con il suo talento lo sport empedoclino laureandosi campionessa paralimpica di ginnastica artistica nella Nazionale Italia. Flavio Sciortino, per aver portato in alto con il suo talento lo sport empedoclino vincendo la medaglia di bronzo sulla 5km a mare (Genova 2018) e laureandosi campione regionale su 3km e 5km in vasca.

Una menzione speciale anche allo storico tifoso granata Salvatore Gramaglia. "Una splendida giornata - dice Ida Carmina - e una doverosa iniziativa che presto raggiungerà anche tanti altri giovani concittadini che si distinguono quotidianamente nelle loro discipline e che meritano il plauso della loro città".