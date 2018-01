Calciomercato Akragas, via Rotulo: ceduto in prestito alla Sanremese

Riccardo Rotulo, ceduto in prestito alla Sanremese. Il giocatore si trasferirò fino al 30 giugno 2018. Il giovane classe 1999, ha accumulato 14 presenze in Lega Pro e Serie C con la maglia biancazzurra. La Sanremese è attualmente seconda in classifica nel campionato di Serie D, girone D, con 36 punti ad un solo punto di distacco dalla capolista Ponsacco.