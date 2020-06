Reggina promossa in serie B, tra gli amaranto anche un agrigentino

La Reggina realizza il proprio sogno e vola in serie B. A decretare la promozione è stato Il consiglio federale, iniziato alle 12 di questa mattina, ha scelto di concludere anticipatamente il campionato di Serie C per evidenti cause di forza maggiore. In seguito a tale scenario, è arrivato il sì definitivo alla promozione delle tre capolista: Monza, Vincenza e Reggina.

A festeggiare è anche un agrigentino. Si, perché, tra gli undici titolari della stagione figura anche Desiderio Garufo. Il terzino di Grotte, ex Akragas e Trapani, è pronto a festeggiare. Il giocatore 33enne conquista una promozione importante. Esulta anche il piccolo comune dell’Agrigentino, Grotte.