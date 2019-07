Coppa Sicilia di Optimist, domani e dopodomani regata dinnanzi a piazza Giglia

Si svolgerà sabato 20 e domenica 21 luglio, nello specchio di acqua antistante il piazzale Giglia a San Leone - Agrigento, la 2° prova della Coppa Sicilia di Optimist, regata velica facente parte del calendario regionale organizzato dalle Federazione Italiana Vela. Organizzatore dell’evento è il Club nautico Punta piccola, fondato nel 1974, coadiuvato dal Club nautico di Gela.

Il “Punta Piccola” per festeggiare i suoi 45 anni dalla fondazione ha messo in palio numerose Coppe per i circa 80 Optimist che gareggeranno con i colori appartenenti a numerosi circoli velici siciliani.

Il presidente Demma sostiene che l’attività agonistica rappresenta da sempre per questo sodalizio uno degli obiettivi più importanti, insieme alla Scuola di Vela che coinvolge ogni anno quasi un centinaio di giovani con i suoi corsi di vela, di windsurf e d’altura.