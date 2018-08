Real Basket, campagna di "reclutamento" per gli atleti dodicenni

Dopo aver incontrato i genitori e i ragazzi del settore giovanile che provengono dalla Fortitudo, la Real Basket, società satellite della Moncada Agrigento, ha definito i gruppi che saranno composti per la partecipazione ai campionati giovanili organizzati dalla Fip.

I campionati giovanili ai quali parteciperà saranno ben 5 e precisamente: under 13, under 14, under 15, under 16 e under 18.

Il dirigente responsabile del settore giovanile della Real Basket Agrigento, Gianni Portannese, commenta: “Tutti i campionati giovanili della Fortitudo Moncada saranno gestiti e organizzati dalla nostra società che si pone come unico ed esclusivo punto di riferimento della Fortitudo per tre anni dal 2018 al 2020 con possibilità entro maggio 2021 di rinnovare questo accordo. Abbiamo già incontrato tutti gli atleti tesserati Fortitudo e i rispettivi genitori per presentare il nostro staff dirigenziale, la nostra filosofia gestionale nonché gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere. Sono stati incontri costruttivi - aggiunge Portannese - che hanno evidenziato grande adesione ed entusiasmo".

Portannese prosegue: "Dobbiamo ancora incontrare i ragazzi che dovranno svolgere il campionato Under 13. Una squadra sarà sicuramente iscritta ed è quella composta dai ragazzi che lo scorso anno erano tesserati con la Real Basket. Non sappiamo ancora se iscrivere una seconda squadra e questo dipenderà dal numero di nuove adesioni e dal nuovo reclutamento".

A tal proposito il 4 settembre alle 17,30 al “PalaNicosia” di Agrigento si svolgerà una giornata di reclutamento per i giovani nati nel 2006. "Potranno partecipare - spiega la società - tutti coloro che vogliono intraprendere con noi il cammino di crescita sportiva ed umana, cui teniamo molto in Real Basket, e che potrebbe realizzare il sogno di essere un giorno giocatore della Fortitudo Moncada".