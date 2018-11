Real Basket Agrigento, la società satellite della Fortitudo al trofeo di Marsala

Nuovo impegno agonistico per la Real Basket Agrigento, società satellite della Fortitudo Moncada Agrigento. I piccoli cestisti , della categoria esordienti, saranno di scena sabato e domenica prossimi al torneo di Marsala e si confronteranno con i pari età delle formazioni della Pallacanestro Trapani, Virtus Trapani, Basket Palermo, Zannella Cefalù e Pallacanestro Marsala.

L'11 novembre, invece, la formazione Under 13 parteciperà ad un quadrangolare in programma a Trapani. "Il bilancio di questi primi mesi di attività agonistica - commenta il presidente della Real Basket, Alessandro Bazan - è senza dubbio positivo. La collaborazione con la Fortitudo Agrigento sta producendo importanti risultati. La squadra under 16 è in testa al campionato provinciale dopo le belle vittorie contro Sciacca e Ribera, e adesso ci aspetta la seconda fase. Contiamo di fare bene anche nei campionati under 15 e under 18 che stanno per iniziare. I nostri coach e istruttori stanno svolgendo un lavoro eccezionale".