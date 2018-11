Prima categoria: l’Atletico ospita l’Agira, l’Angelo Cuffaro gioca a Ravanusa

Sesta giornata di campionato per le due raffadalesi che hanno entrambe la necessità di conquistare punti per cercare di raggiungere i rispettivi obiettivi.

L’Atletico Aragona del presidente Lo Mascolo, dopo un avvio di campionato piuttosto deludente, se rapportato alle aspettative e alla qualità del gruppo, vuole risalire al più presto la china e non può più permettersi passi falsi o errori.

L’ospite turno, l’Agira, sembra l’avversario adatto per trovare la prima vittoria in campionato e provare a scalare la classifica verso posizioni più consone a quanto pronosticato alla viglia del torneo.

L’Angelo Cuffaro gioca invece a Ravanusa e, forte della tranquillità che scaturisce da obiettivi che non mirano alle primissime posizioni in classifica, potrebbe fare risultato a Ravanusa e continuare a veleggiare nelle zone alte della classifica e sognare in grande.

Il DS della società La Longa predica comunque umiltà e vuole al più presto raggiungere la quota salvezza, stimata attorno ai 25 punti. Un obiettivo ampiamente alla portata dei gialloverdi che dopo sole cinque giornate sono giunti a metà dell’opera.

A Ravanusa arbitrerà Salvatore Azzolina di Caltanissetta, mentre a Raffadali fischierà Giovanni Manuel Lentini di Marsala.