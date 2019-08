Arbitri, via al raduno: presenti tutti gli associati Aia Agrigento

E’ iniziato ieri a Sportilia il raduno precampionato riservato agli associati in organico della commissione arbitri nazionale Serie D. Per la sezione di Agrigento presenti: Carlo Virgilio arbitro nei immesso e gli assistenti Piero Cumbo, Marco Campanella , Piero Bennici, Francesco Bentivegna e Manfredi Scribani. Assente per motivi di lavoro Davide Mongiovi. Una settimana intensa, in cui circa 700 tra arbitri, assistenti ed osservatori si susseguiranno sui colli di Santa Sofia per preparare al meglio la nuova stagione sportiva.

I primi giorni saranno dedicati all’organico assistenti, suddiviso in due gruppi distinti, per ottimizzare i tempi e consentire un lavoro meticoloso alla Commissione guidata da Matteo Simone Trefoloni.

“Siete voi i protagonisti del progetto – ha esordito il Sesponsabile all’apertura dei lavori – la Commissione che ho l’onore di guidare ha il dovere di condurvi in questo percorso e di selezionare chi tra voi dimostrerà predisposizione, capacità ed attitudini per potersi esprimere nelle categorie superiori: tecnica e comportamenti saranno i principi cardine che ci guideranno nelle scelte che assumeremo nel corso di questa annata sportiva”.

