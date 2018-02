Sport, Carmelo Pullara: "Orgoglioso del risultato del Licata Calcio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Oggi, il Licata ha vinto la coppa Italia regionale. Ho appreso la notizia con grande gioia ed entusiasmo. Faccio i miei complimenti più sinceri alla dirigenza che ha profuso impegno e sacrificio in questi anni, investendo denaro, fatica in questo progetto contro ogni logica di mercato, ma solo perché più di tutti ha dimostrato di credere al progetto Licata, in onore al suo glorioso passato e nella speranza di un futuro altrettanto di successo. Faccio allo stesso modo, e anche di più, un applauso alla squadra e ai mitici ultras che ogni domenica la seguono, che vi sia il sole o la pioggia". Lo scrive il deputato regionale Carmelo Pullara.

"Era da tempo che da cittadino licatese desideravo di potermi inorgoglire per i successi sportivi e non della nostra città. Sono convinto che il rilancio dal nostro paese passi anche dallo sport. Farò di tutto, nel mio piccolo, per essere di sostegno a coloro che nel calcio e in tutte le altre attività dilettantistiche mettono cuore e passione. Adesso è il momento di garantire le strutture, ovvero il palazzetto e lo stadio. Oggi, tuttavia, la Sicilia è gialloblù, domani con l’impegno di tutti lo potrà essere in tanti altri settori. Forza Licata sempre".