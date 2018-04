La Pro Sport Ravanusa alle maratone di Rotterdam e Parigi

Continua senza sosta l’attività internazionale degli atleti della Pro Sport Ravanusa, non si sono spenti gli echi della Stramilano che già i ragazzi del team ravanusano sono chiamati ad un’altra prova di fuoco, stavolta saranno di scena domenica prossima alle maratone di Rotterdam e Parigi.

Nelle strade olandesi in gara ci saranno, Alfonso Sciarratta, Vito D’Angelo, Liliana Scibetta, Antonello Sireci, Giancarlo La Greca, Giuseppina Samperisi e Francesco Sicurelli. Negli stessi istanti a Parisi sempre per la Pro Sport in gara saranno in tre, Giuseppe Savarino, Salvatore Toledo e Carmelo Di Liberto.

Per gli atleti si tratta del primo appuntamento iridato della stagione dopo un'intensa preparazione durata tutto l’inverno caratterizzata da allenamenti sotto la pioggia e spesso con un forte vento. Sempre in tema di Pro Sport, mercoledì scorso tutta la Pro Sport è stata ricevuta dal Sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo e dagli assessori Marisabel Sciandrone e Ginfilippo Lombardo che hanno voluto fare di persona un in bocca al lupo a tutti.