Akragas, adesso è ufficiale: presentata la domanda di ripescaggio

L’Akragas di Giovanni Castronovo fa sul serio. Il presidente biancazzurro ha presentato la tanto ambita domanda di ripescaggio. Giovanni Castronovo, di persona, ha presentato il “progetto” Akragas. La squadra, che ha già stretto accordi con diversi giocatori, ha voglia di vivere un campionato importante.

Castronovo ha consegnato la domanda di ripescaggio per quanto concerne il campionato di Eccellenza. Secondo quanto trapela, il club, ha buone possibilità per essere ripescaggio.

Al timone della nuova Akragas, Corrado Mutolo. L’allenatore, ovviamente, spera nel campionato di Eccellenza. Un passo importante per una società, che ad oggi, non ha mai nascosto le ambizioni. Castronovo chiede l’Eccellenza, il prossimo consiglio federale è fissato per l’otto agosto.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!