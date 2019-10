Fortitudo Agrigento, Di Simone torna al PalaMoncada: riconoscimento per l'ex capitano

E’ stato l’eroe buono della Fortitudo Agrigento. Lui è Giancarlo Di Simone. Alcamese di nascita ma agrigentino d’adozione. Ha iniziato ad indossare la maglia della Fortitudo a soli 17 anni. Da giocatore a dirigente, per poi scegliere il cuore ed andare lontano.

Di Simone, torna nel ‘suo’ PalaMoncada, non lo fa da avversario ma da spettatore speciale. Domenica sera in occasione della sfida tra la Fortitudo Agrigento e la Junior Casale, Di Simone è stato premiato dal presidente, Salvatore Moncada. Una targa di riconoscimento per quello che è stato un “pezzo” di storia della squadra agrigentina di A2.