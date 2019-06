Un'impresa eccezionale, Ivan il poliziotto agrigentino che corre in Svizzera

Si chiama Ivan, ed è un poliziotto agrigentino ed ha conquistato la Svizzera. Si, perchè è lui che ha ultimato il percorso Triathlon Ironman 70.3. Il poliziotto ironman è stato abile con una prova fisica, superando record importanti. Ivan, infatti ha nuotato per 1900 metri nel lago di Zurigo, ha percorso 90 km in bici e per finire mezza maratona, 21 km di corsa.

La fine del percorso è già una vittoria, Ivan ha lavorato sodo per mesi e mesi. L'agrigentino ha avuto anche un piccolo inconveniente con la bici, un problema tecnico, ma alla fine è riuscito a cavarsela. "E' competizione così lunga e complessa, ma al tempo stesso bella, affasciante, molto stimolante per vivere nuove emozioni e andare oltre i propri limiti mentali e fisici”. Queste le parole di Ivan. Non sono mancati i complimenti da parte della Questura di Agrigento. "Il nostro Iron Man Ivan ha portato a termine una eccezionale impresa. Ancora complimenti... Grande".