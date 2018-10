Poligono Air Fire, via al campionato provinciale: ecco i risultati

Tiratori provenienti non solo da Ribera, anche da diversi paesi della provincia di Agrigento. Affrontando una bella gara combattuta, tre gruppi che si sono battagliati entusiasmando i presenti in tribuna. fra questi anche le rispettive donne. Fatte le iscrizioni il primo gruppo è in linea di tiro, pronti per l’incontro valevole per il titolo provinciale nella disciplina CS 10, pronti anche i commissari di gara Enzo Tramuta e Pier Giuseppe Leo che con il suono del gong danno il via alla gara ufficiale.

Tre minuti per la prova e poi quattro colpi per un totale di sei bersagli, per avvicinarsi al punteggio massimo di 240. Piacevole la gara, nella esibizione dei tre gruppi, in ordine di punteggio salgono sul podio al primo posto il saccense Domenico Piazza con 209 /240, al secondo posto (new entry) il tiratore Rosario Castronovo proveniente da Palma di Montechiaro classificandosi al secondo posto con 203/240, buona prestazione anche per il terzo classificato il sambucese Fino Amodeo totalizza 199, quarto il saccense Antonino Cutruneo 198, quinto Enzo Tramuta con 197 si è fatto apprezzare per il miglior cartellino che con buon gioco e giusta determinazione ottiene il punteggio massimo di 37 in uno dei sei cartellini, sesto Giovanni Gulino 192, settimo Giovanni Corsentino 190, ottavo Accursio Vitabile 188, nono Lillo Lino 184, decimo Pier Giuseppe Leo 180, undicesimo Donato Gulino 179, dodicesimo Giuseppe Leo 172, tredicesimo Davide Cusumano 158 questi tutti di Ribera. Si è detto soddisfatto il presidente Maurizio Lino per la prestazione dei tiratori che operano in tutta sicurezza e con tanta professionalità.