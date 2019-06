Play off, il "team Imbrò" lascia Porto Empedocle: tutti pazzi per Matteo

Gara 3 dei play off, in campo Treviso basket contro Capo d’Orlando: in palio un posto in serie A. Porto Empedocle si compatta, tutti insieme per Matteo Imbrò. Empedoclino doc che oggi è il capitano di Treviso. Una post season da vero protagonista ed una voglia matta di conquistare la massima.

Al seguito della guardia, un vero e proprio team, una carovana partita dalla città marinara. Maglie celebrative ed un tifo sfegatato per un empedoclino che è pronto a conquistare tutto, proprio nella sua terra. Imbrò, vuole quella serie A, a tutti i costi.

Oggi, il primo match point di una sfida che si preannuncia avvincente. La serie è avanti due a zero a favore di Treviso,al PalaFantozzi sarà una battaglia di sport. Porto Empedocle è pronta ad invadere Capo d’Orlando, per una partita da mille e una notte.