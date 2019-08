Calciomercato Akragas, Pietro Lala raggiunge l'accordo: è biancazzurro

Quarto colpo di mercato per l'Akragas targata Giovanni Castronovo. Firma, con i biancazzurri, Pietro Lala. Il giocatore è un laterale destro. Palermitano, classe '91, è da qualche giorno in gruppo con la squadra allenata dal tecnico, Corrado Mutolo. Proveniente dal Dattilo Noir nel campionato di Eccellena, il giocatore, ieri ha raggiunto l’accordo con il presidente Giovanni Castronovo. Pietro Lala ha un curriculum calcistico di tutto rispetto per aver giocato tante stagioni in Eccellenza con la Parmonval, Ribera, Alcamo e Cus Palermo. Lala è il quarto colpo di mercato del club akragantino dopo gli ingaggi di Caronia, Treppiedi e Biondo.