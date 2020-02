Cipolla "salva" l'Akragas, contro la Sancataldese è solo pari

L’Akragas raccoglie soltanto un punto da Sancataldo. Contro l’insidiosa Sancataldese termina uno a uno. I biancazzurri, hanno avuto la possibilità anche di vincere, ma dal dischetto capitan Gambino è stato sfortunato.

In partita, al pronti via, la Sancataldese ha trovato la via del gol grazie ad una rete di Savasta. Nel secondo tempo, i biancazzurri, riescono ad agguantare un pareggio importante. Calcio d’angolo per l’Akragas, spizza di testa Cipolla ed al 16’ è: uno a uno. I biancazzurri provano a fare di più, ma la difesa della Sancataldese è solida. Un punto dal “Valentino Mazzola”, contro un avversario importante.