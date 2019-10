La Pallavolo Aragona in viaggio, le biancazzurre affronteranno il Volley Palmi

La Seap Dalli Cardillo Aragona è partita oggi pomeriggio alla volta della Calabria dove domani, domenica 27 ottobre, alle 17, affronterà il Volley Palmi per la seconda giornata di andata del campionato di serie B1 di pallavolo femminile, girone D.

Le biancazzurre sono in viaggio con il pullman dell'azienda "PattiTour", personalizzato Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona. Coach Luca Secchi ha tutte le giocatrici a disposizione. In trasferta, con la squadra anche il presidente Nino Di Giacomo, il team manager Giorgio Messina ed il medico sociale Antonino Cina'. La Seap Dalli Cardillo Aragona questa sera soggiornerà a Palmi e domani mattina svolgerà un leggero allenamento al palasport "Mimmo Surace". La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Pallavolo Aragona a partire dalle 16:50.