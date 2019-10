Pallavolo Aragona, via agli allenamenti: ecco la tabella di marcia

E’ prevista domani, martedì 15 ottobre, la ripresa degli allenamenti della Seap Dalli Cardillo Aragona in vista dell’esordio nel campionato di serie B1 di sabato 19 ottobre contro il forte Connetti.it Chieti alle ore 15:30 al palasport “Pippo Nicosia” di Agrigento. La squadra, domani mattina, svolgerà una doppia seduta: pesi al mattino e tecnica-tattica nel pomeriggio al “PalaNicosia”.

La marcia di avvicinamento al debutto in campionato passerà anche dall’ultima amichevole che la squadra di Luca Secchi giocherà mercoledì 16 ottobre, alle ore 19, contro l’Amando Santa Teresa di Riva, formazione neo promossa in B1. Il test match si disputerà al palazzetto dello sport “Pippo Nicosia” di Agrigento con ingresso libero. Sarà di certo un’altra valida prova per tastare la condizione atletica delle giocatrici, amalgamare ulteriormente il gruppo e mettere in pratica gli schemi provati in allenamento.