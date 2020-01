Pallavolo Aragona, tutto pronto per la trasferta di Modica: in palio la vetta solitaria del torneo

Ultimi giorni di preparazione atletica per la Seap Dalli Cardillo Aragona in vista della delicata sfida di sabato in trasferta contro la Pro Volley Team Modica per la 13esima e ultima giornata di andata del campionato di serie B1, girone D. Coach Luca Secchi, con il suo staff e le giocatrici, stanno preparando il derby nei minimi particolari con l'obiettivo di conquistare l'intera posta in palio, di fondamentale importanza per balzare da soli in vetta al torneo e ottenere la qualificazione alle final four di Coppa Italia di categoria.

Il Modica occupa la penultima posizione in classifica con appena 7 punti. La partita si disputerà nella struttura geodetica di viale Fabrizio, nel quartiere Sacro Cuore, alle 18, e sarà trasmetta in diretta streaming sulla pagina ufficiale facebook della Pallavolo Aragona, a partire dalle 17,50.