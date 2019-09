Test match per la Pallavolo Aragona, a Modica termina in "pareggio"

Si è conclusa sul punteggio di 2-2 la gara amichevole che ha visto impegnate Donà e compagne alla Pvt Modica. Entrambe le formazioni saranno avversarie nel prossimo campionato di serie B1, girone D. Il test match, bello e avvincente, si è disputato nella struttura geodetica di Modica ed è durato circa due ore. La Pallavolo Aragona, che da poco ha iniziato la terza settimana di lavoro, ha mostrato una discreta condizione atletica ed è migliorata sotto l’aspetto tecnico tattico, giocando a tratti una efficiente pallavolo. Il gruppo si sta amalgamando sempre più e l’intesa tra reparti, rispetto alle precedenti amichevoli, inizia a perfezionarsi. Il sestetto di Luca Secchi è stato sempre in vantaggio nel punteggio dei set ed ha costretto il Modica a rincorrere il risultato. Il “pareggio” alla fine è giusto con la squadra di casa che ha mostrato tanta grinta e carattere. La Seap Dalli Cardillo ha iniziato l’amichevole con Trabucchi in palleggio, Composto nel ruolo di opposto, Facendola e Manzano al centro, il capitano Dona’ e Moneta martelli ricevitori.

Nel ruolo di libero ha giocato Federica Vittorio. Dalla metà del terzo set, e fino al termine della gara, coach Secchi ha mandato in campo la seconda palleggiatrice Baruffi, le schiacciatrici Patti e Falcucci, ed il libero Parisi. La biancazzurre hanno vinto nettamente il primo set, 18-25, con un ottimo gioco di squadra, tanta solidità in ricezione, precisione in attacco e battute efficienti. Il secondo set è stato equilibrato e combattuto, con la Seap Dalli Cardillo che però si è smarrita sul più bello. Il Modica, trascinata da Paola Carnazzo e Fabiola Ferro, è riuscito a rimontare nel finale e a vincere il set, ai vantaggi, 26-24. La battaglia è proseguita nel terzo set con la squadra di Luca Secchi che è tornata a martellare le avversarie da ogni zona del campo. Le biancoazzurre rimangono concentrate fino al termine e conquistano il set: 20-25. L’ultimo set dell’amichevole, come da accordi tra i due allenatori, è stato giocato punto a punto. Equilibrio fino al termine con il Modica bravo e determinato a portare a casa il parziale, sul filo di lana, 25-23. La Pallavolo Aragona giocherà una nuova amichevole venerdì 27 settembre sul campo del Marsala di serie A2.