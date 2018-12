Pallavolo Aragona, buon test match con il Modica di B1

Si è conclusa con un salomonico pareggio per 2 a 2, la sfida amichevole, dal sapore di B1, tra la Seap Pallavolo Aragona e la Pro Volley Team Modica. Il sestetto di Corrado Scavino milita in terza serie; la squadra aragonese, invece, è vice capolista in B2.

Gara bellissima e intensa al PalaNicosia di Agrigento, con tanti spunti positivi per i due allenatori. Per entrambe le squadre un buon test in vista del ritorno in campo, nel primo weekend di gennaio, nei rispettivi campionati di appartenenza. Coach Francesco Eliseo ha dovuto rinunciare a due titolari del calibro di Valentina Biccheri, opposto, e Martina Baruffi, palleggiatrice, tenute a riposo per lievi acciacchi fisici. La Seap Aragona è scesa inizialmente in campo con Sara Gabriele in regia, Maria Valente opposto, Camilla Macedo e Ambra composto centrali, Ilenia Cammisa e Jaqueline Do Nascimento martelli ricevitori. Martina Marangon, libero. La Pvt Modica ha affrontato il test match con l’organico al completo. In campo il sestetto tipo: Brioli in palleggio, Scire’ opposto, Vujko e Pirrone centrali, Ferro (ex Akragas Volley) e Tomaselli martelli ricevitori, e Ferrantello nel ruolo di libero. Il primo set è dominato dalle padrone di casa, superlative a muro, perfette in ricezione e micidiali nei contrattacchi punto. La squadra di Eliseo rimane sempre concentrata e vince 25-16. Dal secondo set in poi spazio agli esperimenti tattici e dentro le cosiddette "panchinare". Il tecnico ospite Scavino ridisegna un Modica perfetto che detta legge fino al termine. Il pari di set è servito: 12-25 con Fabiola Ferro e compagne in grande spolvero. Nel terzo set coach Eliseo cambia ancora un paio di giocatrici e sistema di gioco. La Seap Aragona riassetta le fila e gioca alla pari delle quotate avversarie. La squadra di casa con grinta e determinazione conquista il set: 25-20. La battaglia prosegue nel quarto e ultimo set, come da accordi tra i due allenatori. Si gioca punto a punto, con sorpassi e contro sorpassi, e giocate di altissimo spessore tecnico. La Seap Aragona sfiora la vittoria, ma il set lo conquista con merito, ai vantaggi, la Pvt Modica: 24-26. Coach Eliseo, nel corso della gara, ha utilizzato anche le schiacciatrici Carolina Falcucci e Cristiana Messina, la centrale e capitano Francesca Cusumano e il secondo libero Antonina Sicorello. In serata la squadra e i dirigenti sono stati a cena con Sergio Vella della Seap, title sponsor della Pallavolo Aragona. Poi il rompete le righe e l'arrivederci al 27 dicembre per la ripresa della preparazione atletica.