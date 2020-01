Allenamenti per la pallavolo Aragona, out il capitano Donà: sfida al Frosinone

Prosegue senza sosta la preparazione atletica della Seap Dalli Cardillo Aragona in vista del ritorno in campo nell'undicesima giornata di andata del campionato di serie B1, girone D, di pallavolo femminile. La squadra di coach Luca Secchi, vice capolista del torneo, sabato 11 gennaio, sarà di scena al "PalaIaquiniello" di Sant'Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone, per sfidare le padrone di casa dell'Assitec Saluspro Sant'Elia, formazione che occupa il terzultimo posto della classifica con soli 9 punti. La partita è in programma alle ore 15:30 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale facebook della Pallavolo Aragona.

Le laziali, allenate da Luca D'Amico, sono in piena lotta per salvare la categoria. Il sestetto dell'Assitec Saluspro Sant'Elia, prima della pausa natalizia, ha perso sul campo dell'Isernia per 3 set ad uno, ma precedentemente aveva battuto in casa il forte Castellana Grotte (3-1). La formazione tipo è composta dal capitano-palleggiatore Giulia Mordecchi, dall'opposto Irene Zonta, dalle schiacciatrici Gaia Blaseotto e Marika Longobardi, dalle centrali Sara Gradari e Maria Adelaide Babatunde, e dall'esperto libero Silvia Lanzi. La Seap Dalli Cardillo Aragona, invece, è reduce dalla bella e importante vittoria casalinga contro l'attuale capolista Cerignola 3-1. L'obiettivo di Composto e compagne è quello di portare a casa l'intera posta in palio per continuare la rincorsa al primo posto che vale la promozione diretta in A2.

La formazione del presidente Nino Di Giacomo sta intensificando gli allenamenti per arrivare al top della forma fisica alla sfida di sabato.

Coach Luca Secchi ha tutte le giocatrici a disposizione, tranne il capitano Melissa Donà che, dopo l'infortunio muscolare, continua a sottoporsi a sedute terapeutiche e ad un lavoro differenziato per tornare, il prima possibile, in gruppo. La squadra si allenerà tutti i giorni, anche con doppie sedute, e venerdì mattina partirà alla volta del Lazio a bordo del pullman personalizzato Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona dell’azienda “PattiTour”, vettore ufficiale della società biancazzurra.