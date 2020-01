La Pallavolo Aragona lavora al PalaNicosia, biancazzurre preparano la sfida al Frosinone

Le feste natalizie e di fine anno della Seap Dalli Cardillo Aragona di fatto sono già finite. La formazione del presidente Nino Di Giacomo, vice capolista del campionato di serie B1, girone D, di pallavolo femminile, è ritornata ad allenarsi con grande intensità ed abnegazione per preparare nel migliore dei modi la gara di sabato 11 gennaio in trasferta contro l'Assitec Sant'Elia Frosinone, squadra che con 9 punti occupa la terzultima posizione della graduatoria ed è in piena lotta per evitare la retrocessione diretta. La partita, valida per l'undicesima giornata di andata, si disputerà alle ore 15:30, al "PalaIaquiniello" di Sant'Elia Fiumerapido, piccolo comune in provincia di Frosinone.

E' senza dubbio un avversario scorbutico, da non sottovalutare, ma da affrontare con la massima determinazione per cercare di conquistare l'intera posta in palio. Nell'ultima sfida casalinga del 2019 le laziali, allenate da Luca D'Amico, hanno battuto il forte Castellana Grotte 3-1.

Coach Luca Secchi ha tutte le giocatrici a disposizione, tranne il capitano Melissa Donà che svolge lavoro differenziato dopo l'infortunio muscolare patito durante il terzo set della sfida casalinga contro la capolista Cerignola. Le sue condizioni di salute sono in netto miglioramento e la forte schiacciatrice potrebbe tornare a lavorare in gruppo tra qualche giorno. La squadra si allenerà tutti i giorni, anche con doppie sedute di lavoro, tra pesi in palestra e tecnica-tattica di pomeriggio al palasport Pippo Nicosia di Agrigento.