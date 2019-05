Pallavolo Aragona, si torna in campo per preparare la sfida contro il Castellana

La Seap Aragona, domani, riprenderà la preparazione atletica in vista della prima gara della finale playoff per la promozione in serie B1 di sabato, alle 18, al PalaNicosia di Agrigento. Il morale della formazione biancazzurra è altissimo dopo la vittoria in gara 2 sul campo del Ladispoli.

La squadra, agli ordini di coach Paolo Collavini, si allenerà per l'intera settimana, anche con doppie sedute di lavoro giornaliere, per arrivare al top della condizione fisica alla sfida di sabato contro il forte Grotte Volley Castellana. La partita sarà diretta dal primo arbitro Giuseppe Cutrì di Roma e dal secondo arbitro Giulia Pelucchini di Verona.

Il match di ritorno è in programma mercoledì 5 giugno, probabilmente alle ore 20:30, al PalaGrotte di Castellana Grotte, in provincia di Bari. L'eventuale gara di spareggio è in calendario sabato 8 giugno, alle ore 18, nuovamente al palasport Pippo Nicosia di Agrigento. La Seap Aragona confida molto sul pubblico per cercare di vincere gara1 e mettere una seria ipoteca sulla promozione in terza serie.

Ecco l'appello del presidente Nino Di Giacomo ai tifosi e agli appassionati di pallavolo: "Ringrazio tutti coloro che sono venuti mercoledì scorso nella prima sfida di semifinale playoff contro il Ladispoli. E' stato un pubblico incredibile e meraviglioso, che ha incitato le nostre ragazze già dal riscaldamento e fino alla fine. Sabato primo giugno ci dobbiamo ripetere perché l'impresa di approdare in serie B1 la stiamo toccando, la stiamo vivendo intensamente. Chiedo ai tifosi di riempire il palazzetto perché noi abbiamo bisogno di loro".