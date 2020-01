Pausa di campionato per la pallavolo Aragona, via al girone di ritorno

La Seap Dalli Cardillo Aragona conclude oggi la mini settimana di lavoro. Il campionato di serie B1, dopo la fine del girone di andata, osserverà una settimana di pausa.

Nel pomeriggio la squadra biancazzurra svolgerà un allenamento tecnico-tattico al palasport Pippo Nicosia di Agrigento e poi, in accordo con la società, le giocatrici e lo staff tecnico avranno alcuni giorni liberi.

La ripresa degli allenamenti è prevista per l’inizio della prossima settimana, lunedì 3 febbraio, quando Trabucchi e compagne inizieranno a preparare, nel migliore dei modi, la difficilissima trasferta in Abbruzzo contro il forte Connetti.it Chieti per la quattordicesima giornata, la prima del girone di ritorno. All’andata vinse la Seap Dalli Cardillo Aragona con il punteggio di 3-0.

La nuova capolista del girone D affronterà una squadra in grande forma, che occupa il quinto posto della classifica con 22 punti, a meno 3 dalla zona play off. La partita si disputerà il prossimo 8 febbraio, alle ore 15, al palazzetto Colle Dell’Ara di Chieti Scalo.