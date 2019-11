La Pallavolo Aragona vince ancora, Sigel Marsala ko 3-0

a Seap Dalli Cardillo Aragona vince nettamente il test match contro la Sigel Marsala Volley, formazione che milita nel campionato di A2. Il sestetto di Luca Secchi si è imposto 3 set a zero con questi parziali: 25-20, 25-20, 25-22. La partita amichevole si è disputata al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, in presenza di una cinquantina di spettatori. La Seap Dalli Cardillo Aragona è scesa inizialmente in campo con Trabucchi in regia, Aricò opposto, Composto e Manzano al centro, Donà e Moneta schiacciatrici, Vittorio libero.

La Sigel Marsala di coach Paolo Collavini ha risposto con Vallicelli, Bertaiola, Colarusso, Dahlke, Mangani, Caruso ed il libero Lorenzini. La formazione di casa parte subito forte e comanda il primo parziale con un corposo vantaggio: 8-4, 16-12 e 21-17.

Le biancazzurre giocano una buona pallavolo e vincono senza grosse difficoltà il set con un errore in palleggio della Vallicelli. Il secondo parziale inizia nel segno dell’equilibrio (8-6), ma la Seap Dalli Cardillo Aragona è superiore sia a muro che nei contrattacchi punto, e conquista un importante break (16-11). Il finale di set è dominato da Aricò e compagne che non staccano più la spina fino al termine.

Un eccellente servizio della schiacciatrice Serena Moneta regala il parziale ed il 2 a 0 alla formazione aragonese. Anche il terzo set ha una prima parte equilibrata per poi essere nettamente a favore della Seap Dalli Cardillo Aragona ( 16-8 e 21-16) che favorita da alcuni errori gratuiti delle marsalesi corre a vincere il parziale e l’amichevole.

L’ultimo punto lo sigla la schiacciatrice Carolina Falcucci con un perfetto attacco da posto 4. Nel corso del match coach Luca Secchi ha utilizzato tutte le giocatrici del roster. Spazio per la seconda palleggiatrice Martina Baruffi, la centrale Angela Facendola, le schiacciatrici Carolina Falcucci e Marialaura Patti ed il secondo libero Francesca Parisi. Per la cronaca, le due formazioni hanno disputato un ulteriore mini set, vinto dalla Sigel Marsala 15-9.