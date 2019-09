Cori, saluti e sorrisi: che festa i tifosi della Pallavolo Aragona

Cori, saluti, sorrisi, cibo e grande festa. Questi gli ingredienti della bella serata di ieri con protagonisti le giocatrici della Pallavolo Aragona, lo staff tecnico e i tifosi, che in buon numero si sono presentati al pub Naselli di Aragona, in piazza Umberto I.

I sostenitori biancazzurri hanno incontrato la nuova squadra, che si è prestata alle foto e ai selfie di rito. E’ stata l’occasione per conoscere da vicino tutte le atlete, soprattutto i nuovi acquisti, e confrontarsi con loro sugli obiettivi da rincorrere nella prossima stagione agonistica.

In queste giorni, a grande ritmo, prosegue a pieno ritmo la preparazione atletica in vista dell’inizio del campionato di serie B1 in programma il prossimo 19 ottobre con la squadra che sarà impegnata in casa, al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento, alle ore 15:30, contro il Chieti.