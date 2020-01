Fabiola Ruffa è il nuovo rinforzo della Pallavolo Aragona

Per sopperire all'infortunio di Federica Vittorio (presunta rottura del cercine della spalla sinistra) la Seap Dalli Cardillo Aragona di coach Luca Secchi ha ingaggiato il libero Fabiola Ruffa, classe 2000, alta un metro e 70 centimetri, residente a Bergamo ma nativa di Catanzaro, ex giocatrice del Curno 2010 Volley nel campionato di serie C bergamasco.

Fabiola Ruffa, domani mattina, sabato 25 gennaio, raggiungerà la squadra direttamente a Modica per la sfida di campionato di B1, girone D, alle ore 18, contro le padrone di casa della Pro Volley Team. Il nuovo libero della Seap Dalli Cardillo Aragona, nella stagione 2017/2018, ha debuttato in serie A1 con la maglia del Volley Bergamo. Ha fatto tutta la trafila del settore giovanile della Foppapedretti Volley Bergamo. Lo scorso anno, invece, ha giocato con l'Esperia Cremona in serie B2, girone E, ottenendo la promozione in B1.

Queste le prime parole del nuovo libero della Seap Dalli Cardillo Aragona, Fabiola Ruffa: "Sono onorata di avere ricevuto questa proposta che ho accettato con grande entusiasmo per la serietà e il progetto della società del presidente Nino Di Giacomo perché collimano con i miei obbiettivi e le mie ambizioni.

Dalla seconda parte della stagione mi aspetto che la squadra continui ad ottenere successi come nella prima, di soddisfare le aspettative della società e dei tifosi. Non vedo l’ora di cominciare, di conoscere le compagne, l’allenatore e tutto lo staff, sicuramente io ce la metterò tutta con grinta e determinazione. Rivolgo i miei più calorosi in bocca al lupo a Federica Vittorio". La giovane, invece, con ogni probabilità, sarà operata dal Dott. Rodolfo Rocchi, consulente medico della società del presidente Nino Di Giacomo a Reggio Emilia e verrà seguita dallo staff dello studio di fisioterapia Craparo.