La Pallavolo Aragona vola in trasferta, big match contro Isernia

Il campionato di serie B1, girone D, di pallavolo femminile si appresta a vivere la quinta giornata di andata. In vetta vi sono due formazioni a punteggio pieno, la Seap Dalli Cardillo Aragona ed il Cerignola con 12 punti, ma la formazione del presidente Nino Di Giacomo è prima in classifica in virtù della migliore differenza set: Aragona 12 set vinti ed uno perso, Cerignola 12 set vinti e due persi.

Sabato prossimo, 16 novembre, il sestetto di Luca Secchi proverà a mantenere il vertice della classifica sul campo dell’Europa 92 Isernia. La partita è in programma alle ore 15:30 e si disputerà al Palavarazi di Bojano, piccolo comune di circa 8 mila abitanti in provincia di Campobasso. Il match sarà diretto dal primo arbitro Claudia Lanza e dal secondo arbitro Luca Varriale, entrambi della sezione di Napoli. La Seap Dalli Cardillo Aragona, archiviata la netta vittoria casalinga contro il quotato Altino Chieti, ha già iniziato la marcia di avvicinamento alla sfida contro le molisane.

Le biancazzurre, come di consueto, da martedì mattina hanno ripreso la preparazione atletica e svolgeranno anche due sedute di allenamento al giorno, tra lavoro in sala pesi e tecnica-tattica al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, per arrivare al top della condizione, sia fisica che mentale, alla gara contro le isernine.

Coach Luca Secchi ha tutte le giocatrici a disposizione e per la partita contro l’Isernia conta di recuperare pienamente la palleggiatrice Martina Baruffi, ferma ai box da tre settimane per un infortunio muscolare. Le altre giocatrici del roster sono in ottime condizioni fisiche, grazie anche all’ottimo lavoro svolto finora dal preparatore fisico Lorenzo Barbieri. La comitiva aragonese partirà alla volta del Molise venerdì mattina a bordo del pullman dell’azienda “PattiTour”, vettore ufficiale personalizzato Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona. Partita da non sottovalutare quella contro l’Europa 92 Isernia, formazione dal passato illustre e che dispone di un organico di buon livello tecnico, nonostante la classifica sia al momento deficitaria di punti.

L’Isernia è terzultima con soli 3 punti, frutto di una vittoria contro il Palmi per 3-1 e di tre sconfitte, all’esordio in casa contro il Cerignola (0-3), poi sul campo del Castellana Grotte Bari (3-1) e sabato scorso a Torre Annunziata contro la Fiamma Torrese (3-1). La formazione blufucsia ha perso finora 10 set e ne ha vinti 5. L’Europa 92 Isernia è allenata da Francesco Montemurro. Il sestetto tipo è composto da Annalisa Mileno in regia, Maria Mauriello opposto, Nunzia Ragone e Chiara Vinciguerra al centro, Valeria Carlozzi e Ilaria Barbaro schiacciatrici, mentre Daniela Boffa e Martina Pisano si alternano nel ruolo di libero. Completano il roster Alessia Di Staso, Giulia Pellecchia e Francesca Di Tella. La sfida Europa 92 Isernia – Seap Dalli Cardillo Aragona sarà possibile seguirla in diretta streaming sulla pagina ufficiale facebook della Pallavolo Aragona.