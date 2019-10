Dopo la vittoria la Pallavolo Aragona torna sul parquet, via agli allenamenti

La Seap Dalli Cardillo Aragona ha ripreso a pieno regime la preparazione atletica in vista della seconda sfida di campionato di domenica 27 ottobre sul campo di Reggio Calabria. La gara è in programma alle 17, al palazzetto provinciale “Mimmo Surace” di Palmi e sarà diretta da due donne calabresi, il primo arbitro Martina Scavelli di Catanzaro ed il secondo arbitro Gabriella Notaro di Lamezia Terme.

Dopo la vittoria casalinga contro la Connetti.it Chieti, adesso le biancazzurre di coach Luca Secchi preparano nel migliore dei modi la prima trasferta della stagione contro un avversario che, specialmente, tra le mura amiche si esalta e gioca una buona pallavolo. In casa Aragona c’è la consapevolezza che servirà la partita perfetta per espugnare il campo delle calabresi e continuare a rimanere in testa al campionato di B1. La Seap Dalli Cardillo Aragona si allenerà tutti i giorni, anche con doppie sedute, per arrivare al top della forma alla sfida di domenica. La squadra biancazzurra partirà alla volta della Calabria sabato dopo pranzo ed andrà in ritiro a Palmi. L’Expert DE. SI. Volley Palmi Reggio Calabria è stata battuta all’esordio in campionato, nettamente, 3 – 0 da una delle pretendenti al salto di categoria, l’Altino Volley Chieti con questi parziali 25-14, 25-21, 25-12. La formazione del Volley Palmi, oltre alla forza dell’avversario, avrebbe pagato a caro prezzo la giovane età e lo scotto dell’esordio in B1 di parecchie ragazze. Il roster, allenato da Enzo Celi, è composto dalle palleggiatrici Ludovica Marchi e Alice Pezzotti, dalle centrali Annachiara Cantamessa, Simona Larosa e Federica Fiore, dall’universale Maria Giulia De Santis, dalle schiacciatrici Veronica Aprile, Lorenza Russo e Ilenia Buonfiglio, dall’opposto Barbara Varaldo e dai due liberi Sofia Giudice e Irene Carrozza.