La Pallavolo Aragona torna ad allenarsi, biancazzurri al PalaNicosia

Seconda partita consecutiva in casa per la Seap Dalli Cardillo Aragona, che per la 16esima giornata del campionato di serie B1, girone D (terza di ritorno), affronterà la Givova Fiamma Torrese, formazione campana di Torre Annunziata, ottava in classifica con 16 punti ed in piena lotta per la salvezza diretta.

E’ un avversario di buon livello, che dispone di un organico assortito in ogni reparto e ben allenato da Adelaide Salerno. Il sestetto oplontino è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Connetti.it Chieti al tie-break. Dopo aver battuto nettamente il Volley Palmi, la squadra del neo coach Massimo Dagioni da oggi inizierà a preparare la sfida con la massima determinazione per arrivare al top della condizione, sia fisica che mentale, nel match di sabato 22 febbraio. La partita è in programma alle ore 17 e sarà diretta dal primo arbitro Gabriele Mantegna e dal secondo arbitro Andrea Caronna, entrambi della sezione Fipav di Palermo. Le biancazzurre svolgeranno due sedute di allenamento al giorno, alternando lavoro di potenziamento muscolare in sala pesi e di tecnica-tattica al palasport Pippo Nicosia di Agrigento. La partita di andata si concluse con il punteggio di 3 a 1 per la Seap Dalli Cardillo Aragona. Sabato al "PalaNicosia" di Agrigentro sarà una partita speciale per le sorelle Facendola, che saranno nuovamente avversarie con la centrale biancazzurra Angela che questa volta farà gli onori di casa alla schiacciatrice Laura, uno dei punti di forza della Givova Fiamma Torrese.