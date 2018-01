Pallamano Girgenti, turno da dimenticare per gli under 17: ko contro l'Alikada

Un sabato da dimenticare per gli under 17 della Pallamano Girgenti che hanno perso 32 a 23 contro l'Alikada Licata. Troppi gli errori in fase conclusiva fin da subito per i ragazzi di Lillo Gelo. Primo tempo parziale finito 18 a 11 per l’Alikada.

Questi i tabellini:

Alikada Licata: Ruvio 3, Florio 10, Burgio 5, Munda M. 9, Gargiulo 4, Tardino 1,Casa, Munda L., Triglia, La Rocca, Brunetto, Cerchio, All. Rossella Porrello.

Pallamano Girgenti: Gambino 2, Mantisi 1, Gelo 4, Cumbo 2, Decaro 8, Tahiri 6, Cali, Lacara, Mantisi, Randisi, Callari, Cucchiara, Ceserani. All. Lillo Gelo.