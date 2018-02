La capolista ferma la Pallamano Girgenti, ko contro l'Handball

La Pallamano Girgenti ha affrontato lo scorso sabato, in trasferta, l'Handball Club Mascalucia, capolista indiscussa del campionato nazionale di serie A2 Girone E.

È stata una partita dura, che ha visto grandi protagoniste le due difese che si schieravano con una 6-0 (Girgenti) e 5-1 (Mascalucia).

La difesa profonda di quest'ultima permetteva ai nostri ragazzi di attaccare bene gli spazi in uno contro uno, portando più volte al gol Dalli Cardillo e Vaiana, nel corso della partita. Primo tempo giocato dunque ad alti ritmi e conclusosi con il parziale di 10-10.

Rientrati in campo, la Pallamano Girgenti passa subito in vantaggio ma, il Mascalucia, riesce immediatamente a ribaltare la situazione piazzando un break di 4 a 0 che poi porterà appunto la formazione di casa a gestire il risultato, grazie soprattutto alle continue rotazioni che permettevano i titolari di rifiatare. Di fondamentale importanza sono state le prestazioni di Cavaleri, Podariu e Proietto, l'esperienza di Di Gloria e Pace (quest'ultimo non al meglio causa influenza), e le numerose parate del portiere Mirotta.

A 10 minuti dalla fine, la formazione agrigentina accusava stanchezza, data la panchina corta; sono subentrati Gelo e il portierone Randisi, mentre non hanno avuto l'occasione di giocare Tahiri e Mantisi. Al triplice fischio degli arbitri Manzella e Bonvegna, il tabellone segnava 25-19 per la formazione di casa tra gli applausi del pubblico, entusiasta di aver assistito a una partita vivace e agonistica. Il campionato adesso si ferma per due settimane durante le quali le formazioni avranno la possibilità di riposarsi e di prepararsi al meglio per lo sprint finale della fase a orologio, che vedrà la formazione agrigentina in trasferta il 24 febbraio.

I Tabellini:

HANDBALL CLUB MASCALUCIA: Caltabiano, Giuffrida 10, Consoli D. 2 , Corsico 4, Randis 1, Torrisi 2, Cardaci 1, Costanzo 2 , Cristaudo A. 1, Paganello 1, Magno, Pappalardo 1, Gagliano , Musmeci. Allenatore: Salvo Cardaci.

PALLAMANO GIRGENTI: Mirotta, Randisi, Podariu 3, Pace 4, Di Gloria 1, Dalli Cardillo 4, Vaiana 6, Mantisi, Cavalieri 1, Proietto, Gelo J., Tahiri. Allenatore: Lillo Gelo.