Sconfitta che brucia, la Pallamano Girgenti ko contro i palermitani della Kelona

La Pallamano Girgenti torna sconfitta dalla trasferta di Palermo. I giovani agrigentini hanno avuto un approccio al match incredibile, portandosi immediatamente in vantaggio sugli avversari per 0-3. Si è giocata una gara veramente intensa con difese forti, attacchi organizzati e pochissimi contropiedi. La prima frazione di gioco si è conclusa con la Pallamano Girgenti che conduceva per 10-11.

Alla ripresa, il match cambia totalmente volto. Gli agrigentini continuano con la stessa intensità a segnare e a difendere ma, le numerose sospensioni per due minuti, facevano aprire ovviamente la difesa favorendo il Kelona a micidiali penetrazioni dai 6 metri che rendevano inefficaci gli sforzi dei portieri Mirotta e Martino.

Secondo tempo a ritmi serrati, pallamano Girgenti in vantaggio fino a quando gli ospiti dopo alcune decisioni arbitrali, restano rimaneggiati. La Kelona passa in vantaggio e poi nuovamente in svantaggio ma a pochi minuti dal fischio finale il risultato finale è a favore dei padroni di casa. “Il dato che salta all'occhio – dice la società agrigentina - è stata l'assenza totale di rigori concessi agli agrigentini nonostante una difesa aggressiva, molte volte oltre i limiti, messa in atto dai palermitani”. Pallamano Girgenti esce sconfitta ma a testa altissima dal difficile parquet del PalaOreto col risultato di 25-22.

TABELLINI:

Mirotta, Martino, Pace 2, Decaro G. 3, Cumbo, Dalli Cardillo 6, Vaiana 4, Podariu 1, Cavaleri 4, Gelo J., Proietto 2.