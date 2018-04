Il Palasport che verrà, Spataro: "I lavori proseguono, manca ancora una perizia"

La Commissione Sport al Comune di Agrigento, presieduta dal consigliere Pasquale Spataro, ha compiuto un sopralluogo al cantiere del palasport in piazzale Ugo La Malfa. A termine dei lavori, la stessa commissione ha rilevato dei vizi di progettazione, elencati all’amministrazione in dettaglio nell’apposita relazione. Inoltre, ha invitato il sindaco ad attivarsi per una necessaria perizia di variante.

Lo stesso Pasquale Spataro afferma: "I lavori al palasport in piazzale La Malfa risultano in stato avanzato. E per tale ragione rivolgiamo un plauso all’impresa all’opera, la 'Tomasino Metalzinco s.r.l”, che ha, inoltre, provveduto ad una serie di migliorie della struttura fuori dal capitolato di appalto, a proprie spese, al fine di rendere la struttura più funzionale, come ad esempio il campo di gioco di materiale diverso, il muretto posto all'ingresso della struttura, e la creazione delle ringhiere delle scale che portano sugli spalti posti al primo piano. La stessa impresa però è in attesa dell’autorizzazione ad una perizia di variante, la cui richiesta è stata presentata lo scorso gennaio presso il Ministero degli Interni. In mancanza di tale approvazione, i lavori non possono essere consegnati. Se, invece, il Ministero provvederà all'autorizzazione della perizia di variante in tempi brevi, i lavori saranno consegnati nel prossimo mese di giugno. Pertanto, invitiamo accoratamente il sindaco Firetto ad attivarsi affinchè il Ministero provveda ad autorizzare la perizia di variante in tempi brevi, al fine di rendere disponibile alla città di Agrigento il palasport”.