Castronovo contro Bottone, è querelle per l'Olimpica Akragas: trattativa bloccata

Giovanni Castrnovo contro Salvatore Bottone, Salvatore Bottone contro Giovanni Castronovo. E’ stato un week end di botta e risposte, fatte tutte sui social. Al centro della discordia, l’Olimpica Akragas. Tutto ha inizio qualche settimana fa, quando, Castronovo, senza troppo nascondersi aveva espresso il desiderio di tornare alla presidenza biancazzurra. L’avvocato palermitano avrebbe incontrato parte della nuova dirigenza dell’Olimpica. Una vera e propria trattative, stando a quanto dicono i bene informati, non c’è stata: la proposta dell’Olimpica è stata considerata troppo alta. La vecchia dirigenza mi ha comunicato quelle che, a loro avviso, sono le condizioni economiche affinché io possa subentrare come presidente della società di calcio denominata Olimpica Akragas. Devo dire con estrema franchezza che le stesse appaiono quasi offensive, tanto nei confronti della mia persona che di quella di mio cugino ,che ho coinvolto in questa entusiasmante avventura. Nessuno può pensare di aver trovato Paperon dei Paperoni a cui far pagare i vecchi debiti e di voler iniziare la nuova stagione pretendendo di fare i dirigenti senza mettere mani al portafoglio. Ragion per cui, visto che non si può fare calcio senza soldi, ma soprattutto non parlando la stessa lingua, a malincuore (quantomeno al momento) sono costretto ad interrompere le trattative volte al mio ingresso nella società Olimpica Akragas. Sperando che possano esserci tempi e situazioni migliori, nel qual caso sarei pronto immediatamente ad assumere la guida della mia amata società biancazzurra”. Castronovo, in queste settimane, si sarebbe anche mosso per una eventuale guida tecnica dell’Olimpica Akragas. Al suo post sui social, non si lasciata attendere la risposta dell’attuale presidente, Salvatore Bottone.

“Ai numerosi tifosi di Castronovo - ha scritto Bottone sulla pagina dell'Olimpica - non mi rivolgo ovviamente a quelli residenti nella ridente cittadina palermitana, ma ai nostri appassionati, mi preme puntualizzare quanto segue: al termine dell'assemblea dei soci mi è stato dato mandato di avvisare il nostro interlocutore sulle decisioni della stessa e cioè che era gradito il suo ingresso in società a fronte di una quota sociale di iscrizione di 6.000 euro da versare sul c/c non di qualche socio ma nella''pignata'' comune; cifra irrisoria rispetto alle promesse sbandierate ed alle cifre che lo stesso si sarebbe impegnato successivamente a fornire. Così ho fatto invitandolo sabato prossimo ad un incontro proficuo e costruttivo. Mi ha chiuso la telefonata, per poi ricevere risposta su Facebook che si è trattata di una proposta quasi offensiva. Ribadisco ancora una volta che si tratta di una società sana con modestissimi insoluti che si aggirano poco più sulle dita di una mano. Ribadisco che nessuno dei vecchi soci ha chiesto un euro indietro a fronte degli esborsi personali. Ribadisco che le trattative si fanno con discrezione e stile senza necessarie sovraesposizioni mediatiche ma attorno ad un tavolo. Ribadisco per ultimo che nessuno può permettersi di contattare giocatori, allenatori, sponsor per nome e conto della società Olimpica Akragas, senza averne titolo e mandato. Spero comunque per il bene dei ‘giganti’ che si possano appianare le incomprensioni per dare un futuro migliore alla futura società e che questa possa vincere quella gara in più che non ci ha permesso già quest'anno di approdare in Eccellenza. Spero presto possa io ritornare sui gradoni dell'Esseneto come un semplice tifoso per gridare come ai vecchi tempi”.

La querelle non sembra avere fine, Bottone avrebbe chiesto soldi, cash utili, per una sorta di caparra. Castronovo, avrebbe puntato al salto in Eccellenza, con Mutolo al comando della squadra. La partita tra nuova e vecchia proprietà, è appena cominciata.

