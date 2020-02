Old Stare Game di Treviso, il diesse Cristian Mayer ci sarà

Ha vinto uno scudetto nel 1992 con addosso la maglia della Benetton Treviso, oggi Cristian Mayer è pronto a tornare al PalaVerde. L’attuale direttore sportivo della Fortitudo Agrigento prenderà parte a l’Old Stare Game di Treviso, l’evento dedicato ai grandi miti di un tempo. L’evento si svolgerà sabato 22 febbraio.

“Emozionato? Sono felice d’esserci. A 19 anni non mi rendevo bene conto di cosa mi stesse accadendo, sono stato compagno di squadre di grandi giocatori. Che Mayer arriverà al PalaVerde? Lo stesso di sempre, ma con più consapevolezza”. Il direttore sportivo partirà alla volta di Treviso, per poi fare ritorno in quel del PalaMoncada.