Obiettivo ripartenza, la Pallavolo Aragona in campo al PalaNicosia

C'è grande voglia di riscatto in casa Seap Dalli Cardillo Aragona dopo la sconfitta contro il Connetti.it Chieti. Le biancazzurre stanno preparando la sfida casalinga contro il Palmi, valida per la seconda giornata di ritorno nel campionato di B1, girone D, con la massima determinazione e la giusta concentrazione. L'obiettivo sono i tre punti e senza perdere ulteriori set, per rimanere nei piani altissimi della classifica.

La partita si disputerà sabato 15 febbraio, alle ore 17, al PalaNicosia di Agrigento. Il Palmi, classifica alla mano, è senza dubbio un avversario abbordabile. Il sestetto calabrese, infatti, è ultimo in classifica con appena due punti, ottenuti perdendo due tie-break.

La squadra di Enzo Celi non ha mai vinto ed è stata sconfitta per 13 partite di fila: 10 volte per 3-0 ed una volta per 3-1. La partita di andata si concluse con la netta affermazione di Donà e compagne. I punti di forza del Palmi sono il capitano Ilenia Buonfiglio, schiacciatrice, l'opposto Barbara Varaldo e la centrale Simona La Rosa.

La Seap Dalli Cardillo non deve commettere l'errore di sottovalutare l'avversario, che giocherà senza l'assillo di dover a tutti costi fare punti contro le quotate avversarie. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale facebook della Pallavolo Aragona, a partire dalle ore 16:50.