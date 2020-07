Nuovo innesto di mercato per l'Al Qattà, arriva il "genio" Adriano

In casa dell'Al Qattà arriva un nuovo innesto. Pruteanu Marian Adrian, conosciuto semplicemente come Adriano, dopo una travagliata stagione alle spalle dove non è riuscito a trovare la continuità del gioco e del goal, sposa il progetto canicattinese della Adf Al Qattà. Il mancino è un talento innato, genio e sregolatezza in campo. Pruteanu si è messo a disposizione della squadra per poter dare tutto il suo apporto per la crescita della maglia. "Sudore e fatica", sono state le sue parole per confermare la voglia di essere finalmente protagonista e non un comprimario.

L'Al Qattà, che lo scorso anno ha avuto tra le sue fila il bomber Giardina salito sul podio dei migliori marcatori di serie C2 regionale girone B, cercherà di confermare il vizio del goal.