Automobilismo agrigentino, creata una commissione sportiva: ecco i nomi

L’Ac Agrigento ha nominato un nuova commissione sportiva. Il consiglio direttivo dell'ente agrigentino, presieduto dall'avvocato Totò Bellanca, con delibera del quindici maggio, ha messo nero su bianco dei nomi nuovi.

Ovvero, un nuovo gruppo di persone che dovrà programmare la ripartenza dello sport automobilistico, in provincia di Agrigento, dopo l'epidemia da Covid-19.

A far parte della commissione sportiva sono adesso: Nucci Dino, (presidente), Argento Livio (vicepresidente), Rosato Ivan (segretrario) e il resto dei componenti Bruccoleri Luigi, Caruana Fabrizio, Craparo Pasquale, Di Benedetto Alfonso, Iacono Calogero, Montalbano Rosario, Milioti Antonio, Mirabile Maurizio, Pitruzzella Francesco, Rapisarda Ilaria, Sartorio Camillo e Tirone Piero.

“Il nostro è un Ac provinciale che ogni anno mette in cantiere molteplici eventi – ha detto il presidente dell'automobile club Totò Bellanca – ma in questo momento dobbiamo attendere cosa deciderà la federazione riguardo alla ripresa delle attività sportive in relazione alle linee guida emanate dalla èresidenza del Consiglio dei Ministri. Siamo pronti a ripartire con le nostre iniziative per stare accanto, non solo agli sportivi, ma anche agli utenti della strada”. Alle parole del presidente fanno eco quelle del neo presidente della commissione sportiva.

“Sappiamo che ci attende un lavoro impegnativo – ha detto Dino Nucci - ci stiamo insediando in un anno davvero difficile, ma a mancarci non è certo la motivazione e la passione. Faremo il possibile per riprendere l'attività agonistica e porremo le basi per programmare il futuro degli sportivi agrigentini”.

“Il post epidemia deve ancora scriversi e non ci sono ancora regole certe su come lo si possa fare -ha detto Luigi Bruccoleri – occorre però non farsi trovare impreparati per la ripartenza. Il gruppo mi sembra motivato e, soprattutto, formato da persone competenti che potranno fornire un contributo edificante all'Automobile Club di Agrigento”.