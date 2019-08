L'Akragas porta a casa sei giocatori, ecco di chi si tratta

Sei colpi di mercato per l'Akragas targata, Giovanni Castronovo. Il patron dei biancazzurri ufficializza sei nuovi giocatori. Tra i volti conosciuti quello di Alfonso Cipolla, l'agrigentino è pronto a mettere sul campo leadership e carisma, ed anche il giovane Davide Biancola.

Tra i nuovi arrivati: Giuseppe Ferrante, difensore, classe '99, ex Cus Palermo, Salvatore Faulisi, centrocampista, classe 2002, proveniente dal Buon Pastore Palermo, Alfonso Cipolla, difensore, classe '91, ex Mazara e Canicattì, David Biancola, difensore, classe '99, ex Potenza, Giovanni Ruggeri, centrocampista, classe 2002, proveniente dal Buon Pastore Palermo, Giuseppe D'Angelo, portiere, classe '99, ex Palmese. I sei nuovi acquisti sono già a disposizione dell'allenatore Corrado Mutolo per il ritiro estivo pre campionato.