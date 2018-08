Il calcio non scompare: la neonata Akragas Olimpica nel campionato di Promozione

Agrigento continuerà ad avere - nello scenario del calcio dilettantistico regionale - la sua squadra di calcio. Tutti i necessari adempimenti, nei termini previsti dalla Lega nazionale dilettanti, sono stati effettuati. La neonata Akragas Olimpica farà parte del campionato di Promozione.

"Il risultato raggiunto, che è certamente importante, - hanno scritto il sindaco Lillo Firetto e l'assessore comunale allo Sport Giovanni Amico - non deve però far cantare vittoria perché se da un lato rappresenta la necessaria precondizione che garantisce l'esistenza della squadra della città di Agrigento nello scenario del calcio dilettantistico regionale, dall'altro non è da solo sufficiente a dare vigore ad un progetto di rilancio. E' un obiettivo importante, ma è certamente soltanto un obiettivo intermedio che avrà valore nella misura in cui il tessuto economico, il sistema sportivo e l'intera comunità di tifosi e di sportivi della città si mostreranno disponibili a condividere e alimentare, anche economicamente, un percorso lungo e complesso di ricostruzione di una affidabile compagine societaria".

"La condizione irrinunciabile perché la realizzazione di tale importante risultato non risulti vano - hanno spiegato Firetto e Amico - è che, nei prossimi giorni, si riesca ad ottenere disponibilità dal sistema imprenditoriale agrigentino. Da domani inizia questa seconda, importante, fase che porterà l'assessore allo Sport, attualmente presidente dell'Asd Olimpica Akragas, all'auspicato passaggio di consegne".