Nazionale Under 15, convocazione per un agrigentino: Casucci vola a Brescia

Ritorna in Nazionale Under15 Il centrocampista del Trinacria classe 2004 Cristian Casucci. Per il giovane atleta della squadra del presidente Giovanni Castelli è un ritorno che sa di conferma dopo aver ben impressionato al precedente raduno azzurro tenutosi a Formia lo scorso mese.

Questa volta il calciatore agrigentino dovrà presentarsi a Brescia dal 18 al 20 marzo. Tanto orgoglio in casa Trinacria che continua a formare e lanciare giovani nel mondo del calcio "frutto - scrivno gli addetti ai lavori - del grande lavoro svolto in società, il presidente Castelli e lo staff tecnico tutto augura a Cristian come agli altri giocatori impegnati nelle varie rappresentative provinciali e regionali le migliori fortune".

