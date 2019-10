Nazionale, Mancini cambia tutto: il narese Grifo pronto ad una maglia da titolare

L’Italia di Roberto Mancini va a caccia dell’ottava vittoria consecutiva. Il Ct della Nazionale italiana di calcio è pronto a cambiare gli undici di partenza.

Gli azzurri hanno battuto la Grecia blindando la qualificazione ad Euro 2020. La Nazionale italiana, però, non si vuole fermare per questo Mancini fissa la quota di 30 punti nel girone. A candidarsi ad una maglia da titolare è Vincenzo Grifo, narese che quasi certamente verrà affiancato da Belotti e Bernardeschi.

Grifo, attaccante, gioca nel Friburgo in Bundesliga. Il giocatore è pronto ad una maglia da titolare. Mancini crede molto in Vincenzo Grifo, è stato proprio il Ct della nazionale a vestire il narese – per la prima volta – d’azzurro. Naro è pronta a tifare il giocatore dal talento cristallino.