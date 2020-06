Mototerapia take away, il campione Vanni Oddera arriva in città

La mototerapia non si ferma, e non si ferma nemmeno Vanni Oddera che ha deciso di continuare l’attività con un nuovo progetto: la mototerapia take away.

Vista l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, e vista l’impossibilità di svolgere eventi nelle corsie degli ospedali o nei luoghi pubblici, il campione con la sua moto raggiunge bambini e ragazzi nelle loro case, nei giardini e nei cortili delle città.

Un evento di mototerapia take away si svolgerà ad Agrigento, in massima sicurezza e seguendo tutti i protocolli sanitari. Il 10 giugno a partire dalle 10:30, presso il porticciolo “Cesco Tedesco” di San Leone. All’evento, organizzato dall’associazione Motorlife di Agrigento presieduta da Rosario Farruggia, sarà presente il campione e l’inventore della Mototerapia, Vanni Oddera.

“Continuiamo a regalare sorrisi - dichiara Vanni Oddera. Ci sono ragazzi a cui è stato tolto tutto in questi mesi, ed è per questo che ho deciso di continuare l’attività andando direttamente dalle persone più fragili, un viaggio che mi sta portando in giro per l’italia, con la voglia e lo spirito di regalare gioia ed emozioni”.