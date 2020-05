La "moto terapia Take-away"? In città si può: ecco l'idea di "Motor life"

La moto terapia “take away”? In città esiste e si può anche fare. L’idea nasce grazie all’associazione Motorlife. Il progetto benefico è rivolto ai soggetti fragili. I volontari sono pronti a visitare le case degli agrigentini per condurli verso un’esperienza unica.

"In questo periodo in cui il mondo si è fermato le persone più fragili, che già prima di questa pandemia erano chiuse nelle loro vite, sono state dimenticate. Ci sono ragazzi - riferiscono dall'associazione - a cui è stato tolto tutto in questi mesi (centri educati, terapie, attività ludiche, visite mediche ecc). Il nuovo progetto di Vanni Oddera mira a regalare a questi eroi gioia ed emozioni positive per sopperire il momento difficile appena trascorso".

E sulla terapia "take away" l'associzione risponde così: "Basta contattarci ed insieme concorderemo un appuntamento, verremo noi a casa vostra, tutto avverrà in maniera totalmente gratuita, rispettando tutti i protocolli di sicurezza relativi a questo periodo che stiamo vivendo".