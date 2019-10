Mister Romano "critica" l'Akragas, il presidente Castronovo: "Che caduta di stile..."

L’Akragas pareggia contro il Canicattì. Il derby tra i biancazzurri e la squadra di Romano, termina uno a uno. Una frenata per la squadra di mister Mutolo che ambisce al salto di categoria.

Il derby tra le due squadre non è ancora finito. Si, perché, mister Pippo Romano a GolSicilia ha elogiato l’operato della sua squadra, ma non solo. Il tecnico ha criticato l’atteggiamento dell’Akragas.

"Abbiamo giocato solo noi - ha detto Romano - loro nel primo tempo non hanno mai superato la metà campo, hanno fatto anticalcio. Avremmo meritato la vittoria, siamo calati nel finale. Mi aspettavo molto di più da una squadra che ha forse il miglior organico della categoria". Queste le parole di Romano, allenatore del Canicattì. Non è tardata ad arrivare la risposta - senza mezze misure - del patron, Giovanni Castronovo.

"Mi sembra davvero una vera e propria caduta di stile di pessimo gusto da parte di un noto personaggio del calcio siciliano.

Intanto perché ciò non risponde al vero. Non si parla così degli avversari, dovendo limitarsi ad analizzare la gara della propria squadra. Quanto detto è irrispettoso per il suo collega Corrado Mutolo è tutta l’Akragas".