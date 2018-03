Per la priva volta in città il Milan Junior camp, piccoli e grandi pronti a vestirsi di rossonero

Approdano per la prima volta ad Agrigento i Milan Junior Camp per un'estate all'insegna dei colori rossoneri. Il Milan Junior Camp di Agrigento, organizzato da Orasika Viaggi Porto Empedocle di Fabrizio Randisi, si svolgerà dal 18 al 22 giugno presso l'impianto sportivo del Villaggio Peruzzo. L'evento sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà il prossimo 8 marzo, alle 11.30, nella sala giunta del comune di Agrigento, in presenza del sindaco Calogero Firetto.

Ragazzi e ragazze, dai 6 ai 16 anni, potranno vivere un’esperienza unica e divertente e potranno confrontarsi sul campo grazie alla professionalità e all’efficacia dei metodi di allenamento rossoneri. Gli allenatori del Milan Junior Camp di Agrigento saranno Danilo Tedoldi, Gianfranco Pusceddu, Maurizio Vacca, Marco Murgia e Mihai Sorin che svolgerà lezioni specifiche sul ruolo del portiere. Il direttore tecnico del Milan Junior Camp di Agrigento è Enzo Di Rosa.