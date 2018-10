Che grinta per Edna Caponnetto, prima nella "maratonina" di Riposto

Condizioni ambientali difficili, con fortissime raffiche di vento e a tratti pioggia battente, hanno caratterizzato la settima edizione

della mezza maratona di Riposto, che ha visto i migliori runners senior e master siciliani darsi battaglia sui 21,097 km del tracciato.

Per gli agrigentini miglior risultato in assoluto quello di Edna Caponnetto, tornata alle gare dopo una lunga pausa con una netta vittoria nella categoria master SF 45 con 1h30'04” e il quarto posto assoluto alle spalle di tre forti under 30, tra cui l'azzurrina

Alessia Tuccitto, vincitrice con 1h18'56, nuovo record del percorso.

Eccellente la distribuzione del ritmo dopo un avvio prudente, con un po' di rammarico per il muro di vento che i concorrenti hanno trovato

negli ultimi 7 km di gara e che ha notevolmente penalizzato il crono finale. Un ottimo rientro, per la portacolori del GS Valle dei Templi

Agrigento, che aveva fatto segnare lo scorso aprile un probante 3h06'44” nella maratona internazionale di Milano, distanza che sembra

ormai più congeniale alle sue caratteristiche, e che potrebbe rivederla protagonista nelle prossime classiche di primavera.



Sempre a Riposto, il GS Valle dei Templi Agrigento, ancora una volta grazie ad una massiccia partecipazione dei suoi iscritti, ha vinto la classifica generale a squadre.